AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
15.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:29

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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