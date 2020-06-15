AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz." Kaynak: AA