AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir.