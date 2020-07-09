AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.
09.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:40
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır". - ANKARA
Kaynak: İHA