AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
15.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:45

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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