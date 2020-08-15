AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir.
15.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:45
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA