AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

09.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:30
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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