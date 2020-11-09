AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.