AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."
09.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:30
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin