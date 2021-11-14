AK Parti Sözcüsü Çelik, deprem nedeniyle İran'a geçmiş olsun dileklerini iletti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş İran'da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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