AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz