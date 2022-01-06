Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz - Haberler
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Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz

Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Çelik, "Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir" dedi.


Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: Kazakistan halkının güvende olması en büyük temennimiz

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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