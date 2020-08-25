AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.

25.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları...

Kaynak: AA

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