AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.
25.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır."
Kaynak: AA