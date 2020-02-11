11.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:47

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." - ANKARA

Kaynak: İHA