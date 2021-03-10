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Son dakika haberi | "Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur"

10.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:21
Son dakika haberi |

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, iktidar 'tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, iktidar 'tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur. Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" dedi.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim. Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur. Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar "tepki göstermiyor" diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur" dedi.

Sözcü Çelik paylaşımın devamında, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza "milli güvenlik sorunu" diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir. Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.

(İHA))

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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