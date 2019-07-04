AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısı

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA