AK Parti Sözcüsü Çelik - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (2)