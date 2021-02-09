AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz"

09.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor."

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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