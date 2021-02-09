AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.