AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derce kararlıdır, asla...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
30.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Ömer Çelik: "Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derce kararlıdır, asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır."
Kaynak: AA