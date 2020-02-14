AK Parti Sözcüsü Çelik Çukurova Üniversitesi Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

14.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yurtlar üzerinden birtakım terör örgütlerinin devletimize nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını, öğrenci kardeşlerimizin hayatına nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını gördük. O nedenle yurtların tamamlanmasıyla ilgili meseleye hepimizin dört elle sarılması gereken bir mesele olarak bakmalıyız." dedi.

Çelik, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÇÜ Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Dünyada en çok sevgiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Çelik, dünyayı bu kadar kötü hale getirenlerin de sevginin kıymetini bilmeyen ve bundan nasibini almayanlar olduğunu söyledi.

Sevginin önemine değinen Çelik, şöyle devam etti:

"İdlib'de askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçiğin görüntüsünü gördünüz. O karın, kışın içerisinde bir taraftan silahını taşırken bir yandan askeri operasyonun içinde bir yandan da küçük bir köpek yavrusu soğukta donmasın diye sırt çantasına almış. Asıl o askerin Sevgililer Günü kutlu olsun. Geçenlerde bir öğretmen kardeşimizi gördünüz, yatalak bir öğrencisinin her gün evine giderek o günkü dersi anlatıyor. O hocamızın Sevgililer Günü kutlu olsun. Geçenlerde polis arkadaşlarımız, çocuklar kartopu oynuyor onlar da inmişler araçlarından kartopu oynamışlar, onların da Sevgililer Günü kutlu olsun. Hayatınızdan sevgi eksik olmasın."

"Yurtların tamamlanmasıyla ilgili meseleye hepimizin dört elle sarılması gerekiyor"

Çelik, Çukurova Üniversitesinin kendisi için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu, buradan kendisine bir ihtiyaç geldiğinde özellikle öğrencilerle ilgili halletmeye çalıştığını dile getirdi.

Bugün açılışı yapılan ve temeli atılan alanlarla öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Yurt meselesi sadece bir barınma ihtiyacının karşılanması değil. Tabii öğrenci kardeşlerimiz en iyi ortamlarda bulunsunlar, yaşasınlar istiyoruz ama son zamanlarda gördük ki ülkemizin geleceğiyle ilgili bir mesele. Yurtlar üzerinden birtakım terör örgütlerinin devletimize nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını, öğrenci kardeşlerimizin hayatına nasıl nüfuz etmeye çalıştıklarını gördük. O nedenle yurtların tamamlanmasıyla ilgili meseleye hepimizin dört elle sarılması gereken bir mesele olarak bakmalıyız."

Çelik, temeli atılan alanların tamamlanmasıyla Çukurova Üniversitesi ile ilgili bütün sorunların çözüleceğini, aynı hassasiyeti yeni üniversite için de gösterdiklerini kaydetti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da temeli atılan ve açılışı yapılan üniversite tesislerinin hayırlı olmasını temenni ederek, kente yapılan tüm yatırımlara destek verenlere teşekkür etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da yapılacak tesislerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Çelik ve beraberindekiler ÇÜ Eczacılık Fakültesini gezdi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA