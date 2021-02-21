AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li yöneticilerin Berat Albayrak'ı hedef alan sözlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmi hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sayın Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar. CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler" ifadelerini kaydetti.

'SADECE İFTİRA SİYASETİ İLE GÜNDEME GELİYORLAR' Sözcü Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bunlar Sayın Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak 'temiz siyaset'e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."

Haber: ?ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı