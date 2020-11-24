AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.