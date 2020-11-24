AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir...

24.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:26
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin il kongresine katıldı
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin il kongresine katıldı
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Osman Kavala Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şafak Sezer Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Lewis Hamilton Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:26:27. #1.14#
title