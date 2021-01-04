AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar."
04.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:50
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya