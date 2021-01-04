AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar."

04.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:50
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ömer Bayram Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Sağlar'ın sözleri) Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:50:32. #1.14#
title