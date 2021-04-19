AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli...

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli...
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP) Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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