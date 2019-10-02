AK Parti Sözcüsü Çelik - Cemal Kaşıkçı cinayeti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
02.10.2019 18:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA