AK Parti Sözcüsü Çelik - Cemal Kaşıkçı cinayeti

AK Parti Sözcüsü Çelik - Cemal Kaşıkçı cinayeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

02.10.2019 18:48
AK Parti Sözcüsü Çelik - Cemal Kaşıkçı cinayeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA
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