AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunların şifa bulması imkansızdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetlediklerini vurgulayan Çelik şunları kaydetti:

"Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi'nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika