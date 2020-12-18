AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları...
18.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:21
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı