AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu İttifakı Sarsmaya Dönük Yerel Seçimlerde Birtakım Faaliyetler Ortaya...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu İttifakı Sarsmaya Dönük Yerel Seçimlerde Birtakım Faaliyetler Ortaya...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir."

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