AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu İttifakı Sarsmaya Dönük Yerel Seçimlerde Birtakım Faaliyetler Ortaya...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir."