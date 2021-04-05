AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği...

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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