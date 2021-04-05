AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım