AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."

Kaynak: AA
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