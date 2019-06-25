AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir...
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(5)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir şekilde hazırlandığını görüyoruz. Kendi değerlendirmelerimiz, okumalarımız açısından raporun tamamına katılıyoruz."
Kaynak: AA
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20:03 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir...