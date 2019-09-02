AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür"

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve...

02.09.2019 19:00
AK Parti Sözcüsü Çelik:

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.-5-

Kaynak: AA
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