AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."

Kaynak: AA