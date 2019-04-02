AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz. Herkes Oyuna Sahip Çıksın"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."
Kaynak: AA