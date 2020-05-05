AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi'...
05.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:57
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer 'Yassıada zihniyeti'ni hayata geçirmektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer 'Yassıada zihniyeti'ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar." - ANKARA
Kaynak: İHA