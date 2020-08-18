AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya... AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli." Kaynak: AA