Ak Parti Sözcüsü Çelik: "'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu"
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Ak Parti Sözcüsü Çelik: "'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik:
22.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çelik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir. Avrupa'da başkentinde tek bir caminin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir. Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir. Türkiye, laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun "Türk barbarlığı" iddiasını şiddetle kınadıklarını belirten Ömer Çelik, "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir. Sizin Libya'daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde 'beklenen Türk geldi' diye sevinçle karşılanıyor. Siz Libya'da toplu mezarların faillerine destek verirken, Cumhurbaşkanımız meşru hükümete ve tüm Libya halkına destek veriyor. 'Beklenen Türk' Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir"

Sakelarpulu'nun Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların fanatizmin sonucu olduğunun altını çizen Çelik, "Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun önceki görev döneminde firari darbeci FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye'ye karşı hukuk dışı ve düşmanca yaklaşımını açık etmiş bir isim olduğunu biliyoruz. Teröristlere destek veren bir ismin Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar fanatizmin sonucudur. Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek Adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir. Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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