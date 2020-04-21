AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek,...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.
21.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:28
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak."
Kaynak: AA