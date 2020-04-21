AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek,... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak." Kaynak: AA