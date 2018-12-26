AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin Bugünkü Açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, Bundan Büyük...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti."
Kaynak: AA