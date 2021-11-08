AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından "Tek millet, iki devlet" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası Karabağ bayrağına böyle bir günde kavuştu. Can Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan var olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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