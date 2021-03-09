AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması...
09.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü