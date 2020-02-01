AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur.

01.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:39
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: " için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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