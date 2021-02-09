AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek."
09.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:34
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan