AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek.