30.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:09

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler." - ANKARA

Kaynak: İHA