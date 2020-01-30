AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.

30.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:09
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler." - ANKARA

Kaynak: İHA
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