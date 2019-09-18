AK Parti Sözcüsü Çelik: "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, teröre karşı yükselen en güçlü sestir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
18.09.2019 19:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir."
Kaynak: AA