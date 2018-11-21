AK Parti Sözcüsü Çelik: (Ak Parti ve MHP Arasında Yerel Seçimlere Yönelik İttifak) "Genel Başkan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Ak Parti ve MHP Arasında Yerel Seçimlere Yönelik İttifak) "Genel Başkan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak) "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Ak Parti ve MHP Arasında Yerel Seçimlere Yönelik İttifak)

AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak) "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek."

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