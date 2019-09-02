AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adli yılın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adli yılın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

02.09.2019 19:00
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
Kaynak: AA
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