AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mart 1923 günü Adana'ya ilk geldiğinde 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur.' demişti. İstiklal'in ilham kaynağı Adana'mızın günü bugün." ifadesini kullandı.

Adana'nın düşman işgaline karşı verdiği emsalsiz mücadelenin zaferle sonuçlandığı kutlu 5 Ocak gününün 100. yılını kutladıklarını belirten Çelik, "O günkü azim ve kararlılık 'Adanalılık' diye bir kimliktir artık." paylaşımında bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

 Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title