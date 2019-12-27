27.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:40

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"

Kaynak: AA