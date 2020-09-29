AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere...
29.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten