AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere...

29.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:36
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Babel Samatta Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 18:36:27. #1.14#
title