AK Parti Sözcüsü Çelik: "Abd Dışişleri Sözcüsü'nün Açıklaması Kınanacak Bir Açıklamadır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Abd Dışişleri Sözcüsü'nün Açıklaması Kınanacak Bir Açıklamadır"

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır."

Kaynak: AA
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