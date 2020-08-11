AK Parti Sözcüsü Çelik: "AB, Yunan tiyatrosuna izin vermemeli" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan'ın AB'yi toplantıya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir."

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA