AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu'na izin vermemelidir
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AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu'na izin vermemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: AB, 'Yunan tiyatrosu'na izin vermemelidir
11.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış.  Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir" dedi.

'YUNANİSTAN'I İLGİLENDİREN BİR KONU YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attıklarını, Türkiye'nin barışçıl tutum ortaya koyduğunu, diplomasiye şans tanıdığını ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi 'Yunan tiyatrosu'na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur. Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler Mavi Vatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur." 'SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, ASKERİ MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEK'Ortaya çıkan son hadisenin, Akdeniz'de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Çelik, şunları ifade etti: "Avrupa halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, 'Yunan siyasi tiyatrosu'nun aleti olmamalıdır. Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin BM'ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, kahraman silahlı kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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