AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çelik, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" başlıklı fotoğrafını oylayan Çelik, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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