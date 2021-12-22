AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çelik, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" başlıklı fotoğrafını oylayan Çelik, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.