AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türkiye'nin dünyaya anlatılması ve dünyadaki gelişmelerin aktarılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çelik, çalışanları tebrik etti, başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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